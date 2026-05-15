Dopo un viaggio in Cina senza risultati concreti sugli accordi commerciali, le borse hanno aperto in perdita e le quotazioni della soia sono scese. La Cina ha revocato le licenze per l’importazione di carne bovina proveniente da alcuni stabilimenti, senza fornire motivazioni ufficiali. Nel frattempo, la produzione di soia sta spostando parte delle esportazioni dal Sudamerica agli altri mercati, influenzando i coltivatori degli Stati Uniti. La delegazione americana ha lasciato il paese senza aver firmato nuovi accordi commerciali.

? Domande chiave Perché la Cina ha revocato le licenze per la carne bovina?. Come influirà il passaggio della soia al Brasile sui coltivatori americani?. Chi pagherà il conto se la tregua sui dazi scadrà a novembre?. Perché le promesse di Boeing su 750 aerei non hanno valore?.? In Breve Xi Jinping cita Tucidide per avvertire gli USA sui rischi delle potenze emergenti.. Licenze per 400 stabilimenti di carne bovina USA risultano improvvisamente scadute a Pechino.. Cina preferisce il Brasile per l'acquisto di 25 milioni di tonnellate di soia.. Wang Yi propone nuovi consigli commerciali per gestire l'accesso al mercato agricolo.. A Pechino, Donald Trump ha concluso un vertice definito dal presidente statunitense come il più grande di tutti i tempi, ma i mercati globali hanno risposto con una violenta correzione negativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump torna dalla Cina senza accordi: mercati in rosso e stop alla soia

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Trump hails US-China ties, signals Xi meet is on

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