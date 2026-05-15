Recentemente, sono emerse dichiarazioni secondo cui la Cina non fornirà equipaggiamento militare all’Iran. Nel frattempo, si discute di come il passaggio delle navi cinesi possa incidere sui prezzi del petrolio, considerando anche il fatto che la Cina continua ad acquistare greggio nonostante il divieto militare. Questi temi stanno attirando l’attenzione degli analisti, che seguono da vicino gli sviluppi nelle relazioni internazionali e le implicazioni sul mercato energetico globale.

? Punti chiave Come influenzerà il passaggio delle navi cinesi i prezzi del petrolio?. Perché la Cina continua ad acquistare greggio nonostante il divieto militare?. Quali rischi corrono gli armatori nel navigare attraverso lo Stretto di Hormuz?. Come potrà Xi Jinping mediare tra Washington e il regime iraniano?.? In Breve 18 navi cinesi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz negli ultimi tre giorni.. Lo Stretto gestisce circa il 20% delle forniture globali di gas e petrolio.. Analisti Lloyd's rilevano calo petroliere con legami diretti con il regime iraniano.. Xi Jinping mantiene gli acquisti di petrolio iraniano per garantire approvvigionamento energetico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: la Cina non fornirà equipaggiamento militare all’Iran

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Trump says China will not supply military equipment to Iran

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