Tra i protagonisti delle recenti discussioni internazionali si trovano il presidente di uno dei paesi più influenti e il leader di un’altra grande potenza asiatica, entrambi presenti in una capitale asiatica. I colloqui si sono concentrati su questioni di commercio e sul nucleare iraniano, con incontri riservati tra le due parti. Tra le questioni affrontate ci sono anche le future regole per l'intelligenza artificiale e l’impatto di un eventuale accordo sulla produzione di soia sui mercati agricoli globali.

? Domande chiave Come influenzerà l'accordo sulla soia il mercato agricolo globale?. Quali regole comuni stabiliranno USA e Cina per l'intelligenza artificiale?. Perché la posizione cinese sull'Iran diverge da quella di Trump?. Chi garantirà che i nuovi protocolli tecnologici restino sotto controllo?.? In Breve Delegazione USA include Marco Rubio, Scott Bessent, Pete Hegseth e Jamieson Greer.. Pressione commerciale punta a acquisti cinesi di soia per oltre 10 miliardi di dollari.. Discussione su protocolli IA per limitare modelli potenti verso attori non statali.. Marco Rubio ribadisce fermezza su Taiwan per mantenere lo status quo attuale..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Xi a Pechino: dialogo riservato su commercio e Iran

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TRUMP NEKAT EJEK Produk China di Forum Dunia, Tiongkok Bereaksi!

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