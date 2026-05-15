Un possibile accordo tra una grande azienda statunitense e la Cina prevede l'acquisto di circa 750 jet Boeing. La notizia arriva in un momento di tensioni commerciali tra i due Paesi, con il governo cinese che ha recentemente rallentato le licenze per l'esportazione di terre rare. Restano da vedere come questa operazione potrà influenzare le politiche sui dazi e le relazioni economiche tra le due nazioni. La vicenda si inserisce in un quadro di negoziati e strategie commerciali ancora in evoluzione.

? Domande chiave Come influirà l'acquisto dei jet Boeing sulla stabilità dei dazi?. Perché la Cina sta rallentando le licenze sulle terre rare?. Trump rinuncerà al pacchetto militare da 14 miliardi per Taiwan?. Chi beneficerà della possibile revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano?.? In Breve Jamieson Greer prevede acquisti agricoli cinesi per decine di miliardi entro tre anni.. Marco Rubio conferma continuità politica statunitense sulla questione Taiwan.. Trump valuta l'annullamento del pacchetto militare da 14 miliardi per Taiwan.. Possibile revoca sanzioni per imprese cinesi che acquistano petrolio iraniano.. Donald Trump ha concluso il suo viaggio diplomatico a Pechino venerdì 15 maggio 2026, sostenendo di aver risolto con Xi Jinping numerosi problemi che altri leader non avrebbero saputo gestire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump a Pechino: possibile acquisto di 750 jet Boeing dalla Cina

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Xi Promises To Buy 750 Planes From U.S Trump Makes Shocking Claim After Concluding China Visit

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