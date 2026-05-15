Negli ultimi tempi, si sono intensificate le segnalazioni di truffe che arrivano attraverso SMS e email, strategie sempre più sofisticate per ingannare le persone. I filtri antispam tradizionali, che si basano sulla identificazione di messaggi già noti come malevoli, spesso non riescono a intercettare le nuove varianti di queste frodi. Di conseguenza, molte comunicazioni fraudolente riescono a superare i sistemi di difesa, mettendo a rischio utenti che si affidano ancora a metodi di protezione ormai insufficienti.

I filtri tradizionali operano per sottrazione: bloccano ciò che è già noto come malevolo. Ma cosa accade quando l’attaccante utilizza infrastrutture legittime o server compromessi con un’alta reputazione? L’attuale vulnerabilità del perimetro digitale italiano non è un errore di distrazione, ma un limite tecnologico strutturale. Analizzando i dati del Rapporto Clusit 2024, emerge come il cybercrime abbia ormai industrializzato la manipolazione dei protocolli di fiducia. Non parliamo di spam massivo, ma di attacchi a bassa impronta digitale che eludono i filtri euristici dei provider convenzionali. Il problema? La maggior parte degli utenti si affida a sistemi di scansione che analizzano il “cosa” viene scritto, ignorando totalmente il “come” e il “da dove”. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Truffe via SMS e email: perché i filtri antispam tradizionali non bastano più

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Come riconoscere le email di phishing: 7 segnali per non farti fregare (mittente, link, urgenza)

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