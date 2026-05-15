Truffa ai danni dell' ASL di Avellino tre gli indagati a processo

A Avellino si apre un procedimento penale che coinvolge tre persone accusate di aver truffato l’ASL locale. L’indagine ha avuto inizio dopo aver rilevato un’anomalia nei conti, con un importo più elevato rispetto alle altre transazioni. La verifica ha portato alla segnalazione di irregolarità che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati. Le accuse riguardano presunte frodi legate a operazioni finanziarie con l’ente sanitario. La vicenda si sviluppa nel quadro di controlli e verifiche condotte dagli investigatori.

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Ad Avellino, tutto comincia da un’anomalia contabile.Un dato che non torna. Una cifra più alta delle altre. Un medico del 118 di Calitri che, mese dopo mese, riceve compensi sensibilmente superiori rispetto ai colleghi con le stesse mansioni.È il 2018 quando dai vertici dell’Asl parte una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Catania, truffa ai danni di un'anziana: due indagatiA Catania la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di un 53enne, sottoposto al divieto per 12 mesi di lavorare presso... Truffa ai danni di un'azienda milanese, a processo anche quattro irpiniÈ fissata per il 14 ottobre l’apertura del processo a carico di nove persone accusate di truffa in concorso ai danni di un’azienda con sede a Milano. Il Superbonus si conferma una gigantesca truffa ai danni dello Stato, una misura che ha messo a rischio la stabilità economica della Nazione pur di inseguire un consenso facile. Oggi emergono altri 4,1 miliardi di crediti bloccati dal Fisco per anomalie e possi x.com Truffa del finto carabiniere sventata a Brescia: arrestato 51enneL’anziana ha intuito il raggiro e ha allertato i vicini. Bloccato un trasfertista, noto per precedenti analoghi per il quale sono scattate le manette. quibrescia.it Fidenza: truffa del finto incidente e del finto carabiniere ai danni di un’anziana presi e recuperati gioielli per 50 mila euroSecondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato la truffa finto incidente capitato a un familiare, fingendosi un militare dell’Arma, riuscendo a farsi consegnare i gioielli di famiglia dell’anziana. gazzettadiparma.it