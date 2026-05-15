Tre anni dopo l' alluvione | seimila interventi finalizzati e 2,5 miliardi di investimenti

A tre anni dall’alluvione che ha colpito la regione, si conta un totale di circa seimila interventi completati, con investimenti che hanno raggiunto i 2,5 miliardi di euro. La regione ha avviato un percorso di ricostruzione che si sta spostando dalla risoluzione delle emergenze immediate alla realizzazione di interventi strutturali finalizzati a mettere in sicurezza il territorio. Questa fase segna un passaggio importante nel processo di ripresa, con lavori che continuano a coinvolgere diversi settori e amministrazioni pubbliche.

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A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione dell’urgenza alla messa in sicurezza strutturale del territorio. Il bilancio complessivo della ricostruzione pubblica vede oggi attivati 6.011 interventi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Stranded 100 People In The Wilderness For $250,000 Sullo stesso argomento Alluvione, tre anni dopo: pronti 2,5 miliardi per seimila interventi. De Pascale: "Ora sicurezza strutturale"A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione... Un ex detenuto del braccio della morte in Oklahoma, Richard Glossip, è stato rilasciato dopo quasi 30 anni di reclusione in attesa di un nuovo processo per un omicidio del 1997 che lo ha portato vicino all'esecuzione capitale in tre diverse occasioni che lo h x.com Rieccolo, tre anni dopo: perché la Juve ora può davvero fare il colpo a sinistraIl laterale è finito nei radar bianconeri: relazioni eccellenti e brillanti hanno portato in più occasioni la Signora a sondare il terreno per il terzino, fin qui senza successo ... tuttosport.com Dopo tre anni di guerra civile, in Sudan è tutto fermoDopo tre anni, la guerra civile in Sudan è a un punto fermo. I negoziati sono andati a rilento e nell’ultimo mese, con l’attenzione internazionale concentrata sulla guerra in Medio Oriente, la ... ilpost.it