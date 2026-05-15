Tre anni dopo l' alluvione | seimila interventi finalizzati e 2,5 miliardi di investimenti

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dall’alluvione che ha colpito la regione, si conta un totale di circa seimila interventi completati, con investimenti che hanno raggiunto i 2,5 miliardi di euro. La regione ha avviato un percorso di ricostruzione che si sta spostando dalla risoluzione delle emergenze immediate alla realizzazione di interventi strutturali finalizzati a mettere in sicurezza il territorio. Questa fase segna un passaggio importante nel processo di ripresa, con lavori che continuano a coinvolgere diversi settori e amministrazioni pubbliche.

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A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione dell’urgenza alla messa in sicurezza strutturale del territorio. Il bilancio complessivo della ricostruzione pubblica vede oggi attivati 6.011 interventi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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