Dolore neuropatico Perché il neurologo fa la differenza

Il dolore neuropatico si manifesta con sintomi come formicolii, bruciori, scosse elettriche e intorpidimento, spesso indicativi di patologie neurologiche. In questi casi, il ruolo del neurologo diventa fondamentale per diagnosticare correttamente la condizione e orientare il trattamento. Questa figura professionale analizza i segnali del corpo, distinguendo tra diverse cause e offrendo un percorso terapeutico preciso.

L’INTERVISTA. Sintomi come formicolii, bruciori, scosse elettriche e intorpidimento possono essere la spia di patologie neurologiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Dolore neuropatico | Dott. Piero De Carolis

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