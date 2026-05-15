Torviscosa la bonifica infinita | Duecento ettari inquinati e nessun suolo risanato

A Torviscosa, nel Friuli Venezia Giulia, l’area del SIN Caffaro rimane al centro di un intervento di bonifica che prosegue da oltre vent’anni. Sono circa duecento gli ettari di territorio coinvolti, caratterizzati ancora oggi da contaminazioni che non sono state completamente risolte. La situazione attuale evidenzia come il processo di risanamento, iniziato molti anni fa, non abbia ancora portato a risultati definitivi, mantenendo l’area in uno stato di incertezza ambientale.

C’è un luogo, in Friuli Venezia Giulia, dove il passato industriale continua a pesare sul presente. È il SIN Caffaro di Torviscosa, in provincia di Udine, un’area inserita da oltre vent’anni tra i Siti di Interesse Nazionale e ancora oggi segnata da bonifiche lente, contaminazioni irrisolte e un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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