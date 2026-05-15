Torino Askatasuna diffida la stampa dopo l’inchiesta sulle intercettazioni

A Torino, l’organizzazione Askatasuna ha inviato una diffida legale alla stampa in seguito alla pubblicazione di un’inchiesta sulle intercettazioni telefoniche. Le conversazioni rivelano insulti rivolti a partigiani e vittime del terrorismo, coinvolgendo alcuni militanti dell’organizzazione. La notifica legale chiede di interrompere la diffusione di determinati contenuti e di evitare ulteriori pubblicazioni relative a queste conversazioni. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo dell’informazione e tra le associazioni coinvolte.

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? Domande chiave Cosa emerge dalle intercettazioni che hanno scatenato la diffida legale?. Chi sono i militanti che hanno insultato partigiani e vittime del terrorismo?. Come spiegano i membri di Askatasuna il contrasto tra ideologia e insulti?. Perché questi attivisti usano gli avvocati dopo aver predicato l'azione diretta?.? In Breve Intercettazioni rivelano insulti a partigiani, vittime del terrorismo e compagne ebree del gruppo.. Militanti di Askatasuna mostrano affinità ideologiche con ambienti islamisti radicali.. La diffida segue l'inchiesta del collaboratore Francesco Boezi sul centro sociale torinese.. Strategia legale dei militanti segna il passaggio dall'azione diretta alla tutela burocratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, Askatasuna diffida la stampa dopo l’inchiesta sulle intercettazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Torino, corteo per Askatasuna: blindato della polizia dato alle fiamme Sullo stesso argomento "Askatasuna come Hezbollah", scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di TorinoAskatasuna, il centro sociale autonomo di Torino coinvolto nel ferimento di diversi poliziotti nel corso del corteo dello scorso 31 gennaio, avrebbe... Torino, intercettazioni svelano l’antisemitismo nel movimento Askatasuna? Punti chiave Cosa emerge dalle intercettazioni sulla portavoce del movimento Askatasuna? Come sono avvenute le aggressioni fisiche ai giovani... Bignami, diffida al Giornale è bavaglio contro inchiesta su Askatasuna, solidarietàSolidarietà al direttore del Giornale Tommaso Cerno e alla redazione per la diffida inviata dai sedici imputati di associazione a delinquere legati al centro sociale Askatasuna. (ANSA) ... ansa.it Il Giornale racconta l'inchiesta su Askatasuna. Gli antagonisti ci diffidano e provano a imbavagliarciVietato toccare il centro sociale torinese. È bastato raccontare l'inchiesta che li coinvolge per essere diffidati. Ma la pressione verso un racconto che rimane d'interesse pubblico non fermerà questa ... ilgiornale.it