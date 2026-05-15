Top Gun e l’evoluzione del machismo | da Reagan al movimento MAGA

Negli ultimi decenni, il personaggio di Maverick ha rappresentato un simbolo di mascolinità e sfida, influenzando anche l’immaginario collettivo legato al mondo militare e al machismo. La creazione di questo mito ha coinvolto il coinvolgimento diretto del Pentagono nella promozione di immagini che rafforzassero l’ideale di forza e indipendenza. Parallelamente, alcune figure pubbliche, come l’ex presidente, hanno adottato stili estetici e comunicativi che si discostano dalla rappresentazione tradizionale di Top Gun, portando a un’evoluzione nel modo di presentarsi pubblicamente.

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