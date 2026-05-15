Mercoledì sera nel municipio di Tolentino si è svolto un incontro tra il sindaco, i presidenti dei consigli di quartiere e contrada, il consigliere delegato e il comandante della polizia locale. Durante la riunione si è discusso della possibilità di avviare il controllo del vicinato prima dell’arrivo dell’estate. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere in atto questa iniziativa nel prossimo periodo, senza specificare date o modalità operative.

"L’obiettivo è avviare il controllo del vicinato prima dell’estate". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi mercoledì sera, in Comune, ha incontrato i presidenti dei consigli di quartiere e contrada con il consigliere delegato Luigino Luconi e al comandante della polizia locale Andrea Isidori. "Abbiamo consegnato il documento della prefettura, il vademecum operativo – ha spiegato il primo cittadino – per approfondire cosa fa un gruppo di controllo del vicinato. Ognuno poi lo diffonderà nel proprio quartiere per sondare chi può aderire. Mi auguro ci sia una bella risposta dalla città. Il 25 maggio organizzeremo un’ assemblea pubblica. Chiederò anche la collaborazione dell’Associazione dei carabinieri in congedo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, incontro sul controllo del vicinato: "Il via prima dell’estate"

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