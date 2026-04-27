Quanto guadagna Gianni Sperti a Uomini e Donne | la cifra

Secondo quanto riportato da Novella 2000, si conosce la cifra che un opinionista di un noto programma televisivo riceve per la sua partecipazione. La cifra riguarda l'apporto di uno dei volti storici del programma, che si alterna tra ruoli di commentatore e opinionista. La somma percepita viene spesso oggetto di discussione tra il pubblico, ma le cifre ufficiali non vengono mai confermate ufficialmente.

“Uomini e Donne”, quanto guadagna Gianni Sperti? Il cachet dell’opinionista Classe 1973, Gianni Sperti, oltre a essere un ballerino professionista, è un volto celebre della televisione italiana, dal 2003 è infatti opinionista fisso al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Ma, quanto prende Sperti per ogni puntata del programma Mediaset? Ecco il suo cachet. “Uomini e Donne” è uno dei programmi televisivi più longevi e più visti in assoluto. Merito senza dubbio della regina della Tv, Maria De Filippi, che con i suoi programmi fa sempre centro. Il merito va anche dato, oltre ovviamente a tronisti e troniste, corteggiatrici e corteggiatori, anche agli opinionisti, che svolgono un ruolo cruciale all’interno del programma.🔗 Leggi su Novella2000.it

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