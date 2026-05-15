The Boys 5 sotto accusa | l' episodio 7 ha il peggior punteggio di sempre
I fan della quinta e ultima stagione di una popolare serie televisiva sono ancora al centro di discussioni accese, dopo che l’episodio 7 ha registrato il punteggio più basso di sempre. La puntata, trasmessa da una piattaforma streaming, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, che hanno espresso delusione sui social e forum dedicati. A una settimana dalla messa in onda, le discussioni continuano a essere molto intense, con commenti che evidenziano insoddisfazione e critiche nei confronti del capitolo finale.
Non si placa la polemica dei fan nei confronti della quinta e ultima stagione e a una settimana dalla fine quell'affetto verso la serie potrebbe essere stato compromesso Il finale di The Boys è ormai a meno di una settimana di distanza, ma sembra che questa quinta stagione non riuscirà a soddisfare le aspettative dei fan. Molti di loro, infatti, si sono mostrati critici nei confronti degli episodi finali della serie, lamentando la presenza di troppi episodi "filler" e la mancanza di scene d'azione davvero epiche, nonostante i poster promozionali avessero anticipato devastazioni su scala globale. Nel sesto episodio, Patriota ha finalmente assunto il V1 diventando immortale, ma a parte un sanguinoso incontro con il Presidente degli Stati Uniti, il personaggio non è risultato particolarmente diverso rispetto a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
The Boys Season 5 Episode 7 Official Trailer ; shocking Twist And What To Expect
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