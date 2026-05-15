The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro | tutto quello che c’è da sapere

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, film del 2014 diretto da Marc Webb. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In un’analessi il ricercatore Richard Parker registra un videomessaggio per spiegare la sua imminente scomparsa. Dopo aver lasciato il piccolo Peter dagli zii, lui e sua moglie Mary salgono a bordo di un aereo privato per fuggire, ma un sicario tenta di ucciderli e, dopo uno scontro, l’aereo precipita, uccidendo tutti. Ai giorni nostri, Peter continua la sua lotta al crimine nei panni di Spider-Man. 🔗 Leggi su Tpi.it

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The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro - Teaser Trailer Italiano Ufficiale | HD

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