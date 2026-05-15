Durante l'incontro sono stati affrontati i temi legati alla fragilità del territorio e alle iniziative portate avanti per affrontarla. È stato ribadito che il dissesto non si può limitare a un episodio improvviso, ma va considerato come risultato di fattori complessi e di un processo che si sviluppa nel tempo. I partecipanti hanno condiviso osservazioni sulle azioni già intraprese e sulle sfide ancora da affrontare per migliorare la stabilità del territorio.

L’incontro ha restituito a tutti i presenti una verità: il dissesto va inquadrato oltre l’evento improvviso. Perché "è il punto visibile di processi lunghi, stratificati, che lasciano tracce per chi sappia leggere". Il colle di San Miniato porta iscritta nella propria conformazione una fragilità secolare; la pianura di San Miniato Basso misura quotidianamente il proprio equilibrio con l’acqua. Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro promosso da Filo Rosso al quale hanno partecipato il professor Eros Aiello, geologo, e l’architetto paesaggista Andrea Meli, su territorio, fragilità e delle possibili azioni che possono essere compiute per preservarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Territorio tra fragilità e azioni: "Leggere i cambiamenti"

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