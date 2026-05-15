Oggi a Salerno, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri del N.O.R.M. del Nucleo Operativo e Radiomobile, con l’aiuto della Polizia Municipale. L’arresto è avvenuto in seguito a un tentativo di rapina. I dettagli dell’intervento non sono stati resi noti, ma le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per fermare il soggetto coinvolto. La vicenda si inserisce in un quadro di attività di controllo e prevenzione condotta dalle forze di sicurezza locali.

Arresto a Salerno nella giornata di oggi da parte dei Carabinieri del N.O.R.M – Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, con il supporto della Polizia Municipale. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative, l’uomo sarebbe indagato per tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il soggetto avrebbe tentato una rapina ai danni di un ristoratore, minacciandolo e colpendolo con una bottiglia di vetro. Durante l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe inoltre opposto resistenza agli operatori intervenuti. L’uomo è stato quindi arrestato dai militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Tentata rapina a Salerno, arrestato un uomo dai Carabinieri

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Rapina in un tabacchi di Salerno, arrestati due stranieri

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