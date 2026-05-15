Tentata estorsione al consigliere regionale Zannini assolto il boss La Torre
Il boss del clan dei “Chiuovi” di Mondragone, Francesco Tiberio La Torre, noto come Puntinella, è stato assolto dall’accusa di tentata estorsione ai danni del consigliere regionale Giovanni Zannini. La decisione riguarda anche le accuse di estorsione nei confronti di Alfredo e Pasquale Campoli, rispettivamente padre e figlio. La Torre era stato coinvolto in un procedimento giudiziario che ha portato alla sua assoluzione, con il tribunale che ha ritenuto non provate le imputazioni a suo carico.
Assolto il boss del clan dei “Chiuovi” di Mondragone Francesco Tiberio La Torre, alias Puntinella, dall'accusa di estorsione ai danni di Alfredo e Pasquale Campoli, rispettivamente padre e figlio, e di tentata estorsione ai danni del consigliere regionale Giovanni Zannini, attualmente sospeso ed. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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