Tentata estorsione al consigliere regionale Zannini assolto il boss La Torre

Il boss del clan dei “Chiuovi” di Mondragone, Francesco Tiberio La Torre, noto come Puntinella, è stato assolto dall’accusa di tentata estorsione ai danni del consigliere regionale Giovanni Zannini. La decisione riguarda anche le accuse di estorsione nei confronti di Alfredo e Pasquale Campoli, rispettivamente padre e figlio. La Torre era stato coinvolto in un procedimento giudiziario che ha portato alla sua assoluzione, con il tribunale che ha ritenuto non provate le imputazioni a suo carico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui