Una coppia di anziani ha ricevuto una telefonata in cui un uomo si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri, affermando che la loro auto era coinvolta in una rapina. Dopo aver ascoltato le parole dell’interlocutore, gli anziani hanno tentato di negare, rimanendo però sorpresi dalla richiesta di verificare la situazione. La telefonata ha suscitato preoccupazione tra i vicini, che hanno riferito di aver sentito gli anziani discutere con qualcuno al telefono.

"Sono un maresciallo dei carabinieri. La sua auto è stata coinvolta in una rapina". Sconcerto all’altro capo del telefono, tentativi immediati di negare. È l’ultima trovata dei truffatori. Fingersi carabinieri, utilizzare il numero vero dell’Arma e sostenere che la macchina della vittima è stata vista sulla scena di un crimine. Con una spiegazione: "la targa è stata clonata". A cui segue la richiesta di mostrare i gioielli per un confronto. Ma stavolta è andata male. L’altro giorno i carabinieri della Stazione di Arcore hanno denunciato un 21enne di Palermo, già noto alle forze dell’ordine, per un tentativo di truffa aggravata ai danni di una coppia di Lesmo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tenta di truffare coppia di anziani spacciandosi per un carabiniere

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Tentata truffa ad anziani a Pescara: i malfattori fuggono per la presenza delle telecamere

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