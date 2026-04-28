Nelle puntate di questa settimana di “Tempesta d’amore”, Vincent e Katja si incontrano nella lavanderia del Fürstenhof e si lasciano coinvolgere da un momento di passione. Le anticipazioni dal 4 all’8 maggio segnalano che i due personaggi tradiscono Markus in questa scena. La vicenda si svolge all’interno dell’hotel, con i protagonisti che si trovano davanti a una scelta improvvisa.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 4 all'8 maggio. Vincent e Katja si ritrovano nella lavanderia del Fürstenhof e vengono sopraffatti dalla passione. Il giorno del compleanno di Markus è finalmente arrivato! Nonostante la tensione tra loro, Katja e Vincent mettono in scena lo spettacolo teatrale per Schwarzbach, ottenendo un grande successo. Greta prova a dimenticare i sentimenti per Miro concentrandosi su Yannik. Quest’ultimo, però, capisce che il cuore della cuoca appartiene a Falk, continuano le anticipazioni di Tempesta d'amore. Larissa comprende che tra Henry e Maxi c’è ancora un forte legame. Temendo di essere una semplice consolazione per Sydow, la Mahnke decide di andarsene.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Tempesta d’amore, anticipazioni all’8 maggio: Katja e Vincent tradiscono Markus

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