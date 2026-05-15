Telecamere intelligenti e milioni per la sicurezza | il piano di Piantedosi a Bari contro mafie fluide e violenza giovanile

Si è svolto un incontro in Prefettura a Bari per discutere delle misure di sicurezza nella zona, caratterizzata da attività criminali che si evolvono rapidamente e da un aumento di atti violenti tra i giovani. Tra le iniziative previste ci sono l’installazione di telecamere intelligenti e un investimento di milioni di euro per rafforzare i controlli e la sorveglianza. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, con l’obiettivo di affrontare le problematiche emergenti nel territorio.

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Un vertice blindato in Prefettura per fare il punto sulla sicurezza in un territorio segnato da dinamiche criminali sempre più fluide e da una preoccupante escalation di violenza giovanile. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è arrivato a Bari venerdì 15 maggio per presiedere il Comitato. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Synthetic Vs Artificial Intelligence: Part III - Real Applications, Regulation & What You Should Do Sullo stesso argomento Napoli, presidio per la sicurezza contro armi e violenza giovanileL’ultima stesa solo due giorni fa, giovedì, nel quartiere residenziale di Materdei. Miasino, telecamere contro i furti: via libera al piano sicurezzaIl comune di Miasino ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza urbana. Uber vuole trasformare i suoi milioni di conducenti in una rete di sensori per le aziende di self-driving reddit Lungomare di Napoli: semafori intelligenti e telecamere ridefiniscono la mobilità urbana.Un ambizioso progetto del valore di oltre 13 milioni di euro si propone di trasformare il lungomare di Napoli in uno spazio più moderno e accessibile. I lavori, intrapresi nel 2026 e previsti per la c ... napolipiu.com Sul nuovo Lungomare di Napoli arrivano semafori intelligenti, telecamere per le multe e wi-fi: 300mila euro per la smart roadIl nuovo Lungomare di Napoli avrà semafori intelligenti con telecamere per le multe, wi-fi libero, videosorveglianza e pannelli luminosi ... 2anews.it