T&E | Con la guerra già 18 miliardi di extraprofitti per le compagnie petrolifere Vanno tassati per sostenere i vulnerabili e ridurre la dipendenza energetica

Secondo un rapporto recente, le compagnie petrolifere hanno accumulato circa 18 miliardi di euro di extraprofitti a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia. La proposta avanzata prevede di tassare questi profitti extra per finanziare aiuti alle persone più vulnerabili e ridurre la dipendenza dall'energia importata. Nel frattempo, i cittadini europei stanno affrontando un aumento dei costi energetici, con le tensioni nel Medio Oriente che si riflettono sul mercato e sui consumatori.

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Che i consumatori europei stiano pagando cara la crisi in Medio Oriente scatenata dagli attacchi di Usa e Israele contro l’ Iran è ormai palese. Così come dalle trimestrali pubblicate nei giorni scorsi è emerso quanto le major europee delle fonti fossili abbiano al contrario tratto enormi benefici dall’aumento dei prezzi del petrolio. Ma quanta parte di quei profitti record deriva meramente dalla crescita delle quotazioni e quanta, invece, da un’espansione dei margini non giustificata? Secondo un’analisi di Transport & Environment, principale organizzazione europea di promozione della decarbonizzazione dei trasporti, gli extraprofitti lungo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - T&E: “Con la guerra già 18 miliardi di extraprofitti per le compagnie petrolifere. Vanno tassati per sostenere i vulnerabili e ridurre la dipendenza energetica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BP Profits More Than Double During Iran War As Windfall Tax Debate Intensifies | Matt Allwright Sullo stesso argomento Leggi anche: Guerra in Iran, brindano le società petrolifere: extraprofitti per 2,5 miliardi Guerra in Iran, aumentato di 130 miliardi il valore delle compagnie petrolifere. Eni +13%Dall'inizio della guerra in Iran, le azioni delle grandi compagnie petrolifere hanno raggiunto livelli record, innescando impennate storiche dei... Come si sarebbe svolta la Guerra Fredda se l'Unione Sovietica avesse conquistato la maggior parte dell'Europa? reddit Lodovico Pasqual Conte - Results on X | Live Posts & Updates x.com Guerra in Iran verso la fine? Il Generale Chiapperini: Le parole di Trump vanno prese con le molle, ecco che cosa succede davvero sul campoTrump e lo stop alla guerra in Iran, parla il Generale Chiapperini: Tra propaganda e realtà militare, ecco la verità sulle mosse Usa Mentre le dichiarazioni di Donald Trump aprono alla possibilità ... affaritaliani.it