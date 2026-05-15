Tarquinia maltempo di febbraio | la Regione avvia l’iter per gli indennizzi

La Regione Lazio ha dato il via libera alla richiesta di indennizzi per i danni causati dal maltempo a Tarquinia nel febbraio 2026. La Giunta regionale ha approvato ufficialmente la proposta di riconoscimento dell’eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio. Questa decisione avvia l’iter per ottenere i ristori previsti, dopo le segnalazioni di danni provenienti dalle autorità locali. L’atto rappresenta il primo passo ufficiale verso il riconoscimento delle conseguenze del maltempo sulla zona.

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