Tarquinia maltempo di febbraio | la Regione avvia l’iter per gli indennizzi
La Regione Lazio ha dato il via libera alla richiesta di indennizzi per i danni causati dal maltempo a Tarquinia nel febbraio 2026. La Giunta regionale ha approvato ufficialmente la proposta di riconoscimento dell’eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio. Questa decisione avvia l’iter per ottenere i ristori previsti, dopo le segnalazioni di danni provenienti dalle autorità locali. L’atto rappresenta il primo passo ufficiale verso il riconoscimento delle conseguenze del maltempo sulla zona.
Tarquinia, 15 maggio 2026 – La Giunta regionale del Lazio ha approvato la proposta di declaratoria di eccezionalità per i danni provocati dal maltempo che ha colpito il territorio di Tarquinia nel mese di febbraio 2026. Un passaggio amministrativo rilevante per avviare l’iter necessario al riconoscimento degli indennizzi in favore delle aziende e delle attività danneggiate. Le parole del sindaco Sposetti. “Prendiamo atto con favore dell’approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio della proposta di declaratoria di eccezionalità per i danni provocati dal maltempo che ha colpito il territorio di Tarquinia nel mese di febbraio 2026”, afferma il sindaco Francesco Sposetti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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