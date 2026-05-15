Svolta nei discount Lidl | da oggi si può pagare con i buoni pasto Ecco quali accettano
Da oggi nei negozi Lidl Italia è possibile pagare gli acquisti utilizzando i buoni pasto. La novità riguarda alcuni punti vendita che hanno adottato questa modalità di pagamento. Si tratta di un cambiamento che amplia le opzioni per i clienti, che potranno utilizzare i buoni pasto anche per gli acquisti nei discount. La decisione coinvolge specifici punti vendita e si inserisce in una strategia di integrazione di metodi di pagamento alternativi.
C'è una grande novità nel mondo dei discount. Lidl Italia ha annunciato l'integrazione del pagamento con buoni pasto. Nello specifico, nei supermercati di Milano e del resto del Paese, vengono ora accettati i principali ticket: 360 Welfare, Coverflex, Day, Edenred Italia, Satispay e Welfare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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