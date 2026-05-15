Svolta nei discount Lidl | da oggi si può pagare con i buoni pasto Ecco quali accettano

Da oggi nei negozi Lidl Italia è possibile pagare gli acquisti utilizzando i buoni pasto. La novità riguarda alcuni punti vendita che hanno adottato questa modalità di pagamento. Si tratta di un cambiamento che amplia le opzioni per i clienti, che potranno utilizzare i buoni pasto anche per gli acquisti nei discount. La decisione coinvolge specifici punti vendita e si inserisce in una strategia di integrazione di metodi di pagamento alternativi.

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