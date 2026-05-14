Buoni pasto Lidl vara la svolta | ora si possono usare per la spesa

Da oggi nei supermercati Lidl i clienti possono utilizzare i buoni pasto anche per pagare la spesa. La nuova politica riguarda tutte le filiali della catena e permette di impiegare i buoni in cassa senza limiti di importo. La decisione segue le richieste di molti consumatori che desideravano un’alternativa ai pagamenti tradizionali. La possibilità di usare i buoni pasto per gli acquisti quotidiani si aggiunge alle modalità di pagamento già accettate nel punto vendita.

Verona, 14 maggio 2026 – Svolta per i consumatori nei supermercati Lidl: ora è possibile pagare la spesa con i buoni pasto. L’azienda ha firmato un accordo con i principali emettitori presenti in Italia: 360 Welfare, Coverflex, Day, Edenred Italia, Satispay e Welfare Pellegrini. Sono questi i buoni pasto che vengono accettati negli 800 punti vendita Lidl dislocati sul territorio italiano. È un’opportunità per i clienti, ma anche per l'azienda, che potrà cercare di attrarre nei propri store un vasto bacino di utenza composto da circa 3,5 milioni di lavoratori che percepiscono questo benefit. I buoni pasto verranno accettati sia in formato cartaceo sia elettronico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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