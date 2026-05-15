Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno a che punto siamo? QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 15 maggio alle 15 | 00

Venerdì 15 maggio alle 15:00 si terrà una diretta sui canali social di Orizzonte Scuola, dedicata alle questioni relative alle supplenze con 150 preferenze e alla conferma dei docenti di sostegno. Durante l'evento, un rappresentante di Anief discuterà dello stato attuale di queste pratiche, rispondendo alle domande degli utenti. La trasmissione, intitolata Question Time, fornirà aggiornamenti su come si stanno muovendo le procedure in questi ambiti.

Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi i due argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, a che punto siamo

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