Superenalotto 6 da oltre 165 milioni | la notizia è appena arrivata

Nell’estrazione del Superenalotto di venerdì 15 maggio 2026, nessuna schedina ha centrato il “6” o il “5+1”. Di conseguenza, il jackpot in palio per la prossima estrazione ha raggiunto i 165 milioni di euro. Si tratta del concorso numero 78 dell’anno, e non sono state registrate vincite di prima o seconda categoria. La somma accumulata cresce di volta in volta fino a quando qualcuno non indovina tutti i numeri.

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Nessun vincitore nell’ultima estrazione del Superenalotto. Nel concorso numero 78 di venerdì 15 maggio 2026 non sono stati centrati né il “6” né il “5+1”, facendo così salire ancora il jackpot in palio per la prossima estrazione. La nuova cifra record disponibile per chi riuscirà a indovinare tutti i numeri sarà di oltre 165 milioni di euro. L’attenzione ora è tutta rivolta all’estrazione di sabato 16 maggio, ultimo appuntamento della settimana, con una delle vincite più alte degli ultimi anni pronta a far sognare milioni di giocatori in tutta Italia. Nessun “6”, cresce ancora il jackpot. L’estrazione del Superenalotto del 15 maggio si è conclusa senza alcun vincitore del premio principale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Superenalotto, 6 da oltre 165 milioni: la notizia è appena arrivata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Superenalotto, 6 da oltre 150 milioni: la notizia è appena arrivataL’appuntamento con la fortuna si è rinnovato anche in questa serata di metà aprile, portando con sé il consueto carico di speranze e aspettative per... Superenalotto, 6 da oltre 152 milioni: la notizia è appena arrivataAltissima l’attesa attorno al Superenalotto, con un jackpot che ha ormai superato quota 150 milioni di euro, diventando uno dei montepremi più alti... #Cronache #Superenalotto SuperEnalotto bacia Bari con una vincita da oltre 596mila euro dlvr.it/TSYB17 x.com SuperEnalotto, realizzata a Bari vincita da oltre 596 mila euroSi nasconde ancora il 6 nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 77 di giovedì 14 maggio, con il Jackpot che arriva a 164,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 15 maggi ... pressgiochi.it SuperEnalotto, centrata una vincita da oltre 596mila euroLa giocata fortunata da 2 euro è stata realizzata a Bari, il Jackpot 164,5 milioni. Dal primo giugno sospeso Win for Life Grattacieli, in arrivo un nuovo gioco ... ilgiornale.it