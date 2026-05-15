Superenalotto 6 da oltre 165 milioni | la notizia è appena arrivata
Nell’estrazione del Superenalotto di venerdì 15 maggio 2026, nessuna schedina ha centrato il “6” o il “5+1”. Di conseguenza, il jackpot in palio per la prossima estrazione ha raggiunto i 165 milioni di euro. Si tratta del concorso numero 78 dell’anno, e non sono state registrate vincite di prima o seconda categoria. La somma accumulata cresce di volta in volta fino a quando qualcuno non indovina tutti i numeri.
Nessun vincitore nell’ultima estrazione del Superenalotto. Nel concorso numero 78 di venerdì 15 maggio 2026 non sono stati centrati né il “6” né il “5+1”, facendo così salire ancora il jackpot in palio per la prossima estrazione. La nuova cifra record disponibile per chi riuscirà a indovinare tutti i numeri sarà di oltre 165 milioni di euro. L’attenzione ora è tutta rivolta all’estrazione di sabato 16 maggio, ultimo appuntamento della settimana, con una delle vincite più alte degli ultimi anni pronta a far sognare milioni di giocatori in tutta Italia. Nessun “6”, cresce ancora il jackpot. L’estrazione del Superenalotto del 15 maggio si è conclusa senza alcun vincitore del premio principale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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