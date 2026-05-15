Studente 13enne precipita dal balcone durante la gita scolastica è grave Stava scavalcando per raggiungere un' altra camera

Un ragazzo di 13 anni, durante una gita scolastica, è caduto dal balcone di un hotel a Venezia mentre cercava di raggiungere un'altra camera. L'incidente si è verificato nel corso della giornata e il ragazzo si trova in condizioni gravi. La polizia ha aperto un'indagine per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sull’accaduto o sulle circostanze che hanno portato alla caduta.

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VENEZIA - Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica, grave un 13enne di Pellestrina. L'incidente è avvenuto martedì sera verso le 21,30 in una struttura ricettiva di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, che ospitava il gruppo scolastico composto da due seconde medie, una della Loredan di Pellestrina e una della Pisani del Lido che fanno parte dell'istituto Comprensivo "Franca Ongaro". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio dei carabinieri, il tredicenne avrebbe tentato di passare dal balcone della propria camera a quello di una stanza vicina. Un gesto probabilmente nato come un gioco, ma che si è trasformato in pochi istanti in un grave incidente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Studente 13enne precipita dal balcone durante la gita scolastica, è grave. Stava scavalcando per raggiungere un'altra camera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Studente precipita dal balcone durante la gita scolastica: dramma in ItaliaPaura nella serata di ieri a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, dove uno studente è precipitato dal balcone di un hotel mentre si trovava... Studente 13enne precipita dal balcone durante la gita scolastica, è grave. Stava scavalcando per raggiungere un'altra camera x.com Studente 13enne precipita dal balcone durante la gita scolastica, è grave. Stava scavalcando per raggiungere un'altra cameraVENEZIA - Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica, grave un 13enne di Pellestrina. L'incidente è avvenuto martedì sera verso le 21,30 in una ... ilgazzettino.it Studente in gita precipita dal balcone dell'hotelUno studente in gita scolastica nella Tuscia è rimasto gravemente ferito ieri sera dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Soriano nel Cimino dove alloggiava con i compagni di scuola. civonline.it