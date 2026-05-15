Strade sollevate e conducenti da F1 | Il pericolo corre lungo l’asfalto

Nella notte si è verificato un incidente lungo viale Principe di Napoli, dove un’auto di alta gamma ha perso il controllo e si è schiantata in un cantiere situato di fronte alla stazione ferroviaria di Benevento. La vettura, che sembrava provenire da una strada sollevata, ha attraversato l’asfalto finendo contro alcune barriere di protezione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre la polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un incidente spettacolare nella notte, l’auto che corre lungo viale Principe di Napoli e finisce nel cantiere antistante la stazione di Benevento. Una velocità importante lungo una strada dritta e in leggera discesa almeno nella parte iniziale, la frenata tardiva, il marciapiede e il ‘decollo’ che ha abbattuto l’area di lavoro, finendo su quella che era la fontana prima dei lavori. Un fatto che apre uno squarcio su come viene vissuta la strada da tante persone, quell’idea di essere padroni perchè si mantiene uno sterzo in mano, dimenticando di non essere responsabili solo per la propria vita, quanto di quella degli altri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strade sollevate e conducenti da F1: Il pericolo corre lungo l’asfalto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Asfalto a Verbania, via al piano da 710 mila euro: l'elenco delle strade e il calendario dei lavoriIl 20 aprile inizieranno i lavori del secondo lotto del piano asfalti a Verbania, per un investimento complessivo di 710 mila euro.