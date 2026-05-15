Stasera in tv venerdì 15 maggio | The Amazing Spider-Man 2

Da 2anews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 15 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 15 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (The Amazing Spider-Man 2, conosciuto anche come The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro) è un film del 2014 diretto da Marc Webb. Basato sul personaggio dell’Uomo Ragno di Marvel Comics, è il sequel del film The Amazing Spider-Man (2012) ed è interpretato da Andrew Garfield nel ruolo di Spider-Man. 🔗 Leggi su 2anews.it

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