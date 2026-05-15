Sprofonda la strada della rotonda appena realizzata

La strada che attraversa la nuova rotatoria ha subito un cedimento, creando una depressione sulla carreggiata. A luglio, sono state abbattute 25 piante per consentire i lavori di costruzione, iniziati in autunno e inseriti nel programma del sindaco. La rotatoria è stata realizzata nel corso di questa stagione, ma ora la strada si è abbassata, causando un buco nella carreggiata e rendendo necessarie ulteriori verifiche. Nessuna comunicazione ufficiale sulla causa del cedimento è stata ancora diffusa.

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A luglio erano state abbattute 25 piante, in autunno sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotonda che era inserita nei programmi di mandato del sindaco. Poi nella mattinata di giovedì 14 maggio la strada ha ceduto.La denuncia: “Quando i lavori si fanno di fretta”Succede a Besana. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tombino sprofonda al centro della strada: "Comune intervenga su questa trappola mortale"Un tombino sprofonda al centro di una rotatoria creando un avvallamento che mette a rischio gli utenti della strada. Sprofonda un pezzo di strada a CerignolaAttimi di paura, nel pomeriggio di sabato 4 marzo a Cerignola, quando in viale Di Vittorio, angolo via Fratelli Rosselli, è sprofondata una porzione... Tombino sprofonda al centro della strada: Comune intervenga su questa trappola mortaleUn tombino sprofonda al centro di una rotatoria creando un avvallamento che mette a rischio gli utenti della strada. E’ quanto segnalato all’incrocio tra la Domiziana e viale Margherita a Mondragone. casertanews.it Salerno, voragine sul Lungomare Colombo: sprofonda la strada al centro della carreggiataUna voragine si è aperta nella serata su via Lungomare Colombo, a Salerno, in uno dei tratti più trafficati della città. Il cedimento, improvviso, si è verificato al centro della carreggiata, in ... ilmattino.it