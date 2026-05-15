Oggi, venerdì 15 maggio, sono previsti diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e disponibili anche in streaming. La guida di OA Sport fornisce gli orari e i dettagli di tutte le manifestazioni programmate, permettendo agli appassionati di seguire le competizioni senza rischiare di perdere nulla. La copertura riguarda sia le trasmissioni in diretta televisiva sia le piattaforme online, offrendo un quadro completo delle possibilità di visione per questa giornata.

Oggi, venerdì 15 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Internazionali d’Italia di tennis dove due italiani saranno in ballo per la qualificazione all’atto conclusivo di domenica. Il primo a scendere in campo sarà Luciano Darderi contro il norvegese Casper Ruud e il secondo sarà Jannik Sinner, opposto al russo Daniil Medvedev. Il sogno è quello di una finale tutta italiana, ma sarà complicato. Allargando gli orizzonti ci sarà da seguire con particolare attenzione la settima tappa del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 15 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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