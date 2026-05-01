Sport in tv oggi venerdì 1° maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Venerdì 1° maggio propone una giornata ricca di eventi sportivi trasmessi in televisione e disponibili in streaming. OA Sport fornisce una guida dettagliata con orari e programmi, per consentire agli appassionati di seguire tutte le competizioni in programma. La copertura riguarda sia le trasmissioni in diretta sui canali tradizionali sia le piattaforme online, offrendo un quadro completo di quello che si può seguire oggi.

Oggi, venerdì 1° maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di tennis a Madrid. Jannik Sinner, approdato in semifinale, affronterà il francese Arthur Fils, mettendo nel mirino il pass per l’atto conclusivo. Un torneo che mai è stato conquistato dall’altoatesino. Inizierà anche il week end della F1 a Miami, dopo una pausa di cinque settimane legata alla cancellazione dei due round in Bahrain e in Arabia Saudita per le tensioni geopolitiche. Spazio poi ai Mondiali 2026 di curling di doppio misto.🔗 Leggi su Oasport.it

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