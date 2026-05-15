Spaccio di droga e inseguimenti triplo blitz in città | sequestrate sostanze e 600 euro

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno portato a termine tre operazioni consecutive nel quartiere Giardino, lungo viale IV Novembre e via Verga. Durante i controlli sono state sequestrate diverse sostanze stupefacenti e circa 600 euro in contanti. Sono stati anche registrati inseguimenti e alcune attività di spaccio sono state interrotte. Il Nucleo Antidegrado e l'Unità Cinofile della polizia locale sono stati impegnati in servizi di prevenzione e contrasto nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui