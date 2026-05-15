Spaccio di droga e inseguimenti triplo blitz in città | sequestrate sostanze e 600 euro

Da ferraratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno portato a termine tre operazioni consecutive nel quartiere Giardino, lungo viale IV Novembre e via Verga. Durante i controlli sono state sequestrate diverse sostanze stupefacenti e circa 600 euro in contanti. Sono stati anche registrati inseguimenti e alcune attività di spaccio sono state interrotte. Il Nucleo Antidegrado e l'Unità Cinofile della polizia locale sono stati impegnati in servizi di prevenzione e contrasto nel territorio.

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Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte del Nucleo Antidegrado e Unità Cinofile della polizia locale, impegnato in servizi mirati di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del quartiere Giardino, in viale IV Novembre e in via Verga. A. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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