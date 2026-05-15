Sorrento forum Verso Sud | il Mediterraneo torna snodo geopolitico globale

Il “Mediterraneo allargato” è caratterizzato da instabilità e incertezza, che rappresentano sia la causa sia l’effetto della sua crescente centralità. Sono tre, in particolare, gli aspetti che rendono significativa tale centralità: materie prime ed energia, demografia e sicurezza. È quanto emerge dal “Libro bianco” presentato oggi a Sorrento durante la giornata di apertura del quinto del forum internazionale “Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, organizzato da Teha Group (The European House-Ambrosetti). “Secondo il Mediterranean Sustainable Development Index 2026 –... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Sorrento incontra il futuro: il Mediterraneo per i giovani - Verso Sud 2026

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