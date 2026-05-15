Sorpresa nel traffico in Valassina | tra le auto spunta un cucciolo di volpe salvato da un capotreno
Nel traffico della Valassina, un cucciolo di volpe è stato avvistato tra le auto durante l’ora di punta. A notare l’animale e a intervenire per salvarlo è stato un capotreno che stava attraversando la zona nel tardo pomeriggio di giovedì. L’uomo ha prontamente fermato il proprio mezzo e ha preso in custodia il piccolo, evitando che venisse investito o si smarrisse nel traffico intenso. La scena si è svolta nel cuore di un pomeriggio di traffico caotico.
Un cucciolo di volpe in mezzo al traffico dell'ora di punta, sulla Valassina. A notare l'animale - e salvarlo - è stato Francesco D'Angelo, capotreno brianzolo che giovedì pomeriggio, verso le 17.30 era tra le auto in colonna lungo la Valassina, all'altezza di Seregno (Monza e Brianza). Stava. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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