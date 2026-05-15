Siviglia-Real Madrid domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Gol+Over al Sanchez Pizjuan?

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputerà la partita tra Siviglia e Real Madrid allo stadio Sanchez Pizjuan. La squadra di casa aveva attraversato un periodo difficile, con una classifica complicata, ma nelle ultime tre gare ha conquistato 9 punti, migliorando la posizione in classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati comunicati, con alcune scommesse che prevedono gol e over al match. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

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Fino a poche settimane fa, il Siviglia era in una situazione di classifica davvero difficoltosa: nelle ultime tre partite, però, è arrivata la svolta, visto che gli andalusi sono stati capaci di ottenere addirittura 9 punti e mettersi in una posizione privilegiata. Manca davvero poco ai Sevillistas per essere tranquilli: nelle ultime due giornate può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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