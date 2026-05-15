Siviglia-Real Madrid domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos di scena in Andalusia
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si giocherà la partita tra Siviglia e Real Madrid. Fino a poche settimane fa, il Siviglia si trovava in una posizione di classifica molto complicata, ma nelle ultime tre partite ha conquistato 9 punti, migliorando di molto la sua posizione. La squadra ospite, il Real Madrid, sarà in campo in Andalusia per questa sfida di campionato. Sono attese le formazioni e i pronostici legati a questa partita, con i pronostici che puntano a favorire i blancos.
Fino a poche settimane fa, il Siviglia era in una situazione di classifica davvero difficoltosa: nelle ultime tre partite, però, è arrivata la svolta, visto che gli andalusi sono stati capaci di ottenere addirittura 9 punti e mettersi in una posizione privilegiata. Manca davvero poco ai Sevillistas per essere tranquilli: nelle ultime due giornate può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Perché il Real Madrid ha difeso solo con cinque giocatori sullazione che ha portato al gol del 4-2
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