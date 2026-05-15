Siviglia-Real Madrid domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos di scena in Andalusia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si giocherà la partita tra Siviglia e Real Madrid. Fino a poche settimane fa, il Siviglia si trovava in una posizione di classifica molto complicata, ma nelle ultime tre partite ha conquistato 9 punti, migliorando di molto la sua posizione. La squadra ospite, il Real Madrid, sarà in campo in Andalusia per questa sfida di campionato. Sono attese le formazioni e i pronostici legati a questa partita, con i pronostici che puntano a favorire i blancos.

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Fino a poche settimane fa, il Siviglia era in una situazione di classifica davvero difficoltosa: nelle ultime tre partite, però, è arrivata la svolta, visto che gli andalusi sono stati capaci di ottenere addirittura 9 punti e mettersi in una posizione privilegiata. Manca davvero poco ai Sevillistas per essere tranquilli: nelle ultime due giornate può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Siviglia-Real Madrid (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos di scena in Andalusia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perché il Real Madrid ha difeso solo con cinque giocatori sullazione che ha portato al gol del 4-2 Sullo stesso argomento Real Madrid-Atletico Madrid (domenica 22 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vittoriosi nel derby?Il sabato notte di Liga si chiuderà col botto: Real Madrid–Atletico Madrid è una partita che non ha bisogno di particolari presentazioni. Siviglia-Real Madrid (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos di scena in Andalusia ift.tt/ugkhS8E #scommesse #pronostici x.com Pronostico Siviglia vs Real Madrid – 17 Maggio 2026Il confronto di La Liga del 17 Maggio 2026 alle 19:00 allo storico Stadio Ramón Sánchez Pizjuán promette intensità e grande richiamo. Siviglia e Real Madrid ... news-sports.it Madrid dopo Sevilla — come dovrei suddividere 3.5 giorni tra la città, Segovia e Toledo? reddit Real Madrid a Siviglia: prova d'orgoglio contro Real Betis in La LigaReal Madrid sfida il Real Betis allo Stadio La Cartuja: tutti i dettagli su classifica, infortuni e possibili formazioni ... notizie.it