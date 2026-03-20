Real Madrid-Atletico Madrid domenica 22 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Blancos vittoriosi nel derby?

Domenica 22 marzo 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Real Madrid e Atletico Madrid, due delle squadre più note della Liga. La sfida si gioca allo stadio dei Blancos e rappresenta uno degli eventi più attesi del weekend calcistico. Le formazioni, le quote e i pronostici sono al centro dell’attenzione, mentre i tifosi si preparano a seguire un match che promette emozioni.