Sirene lampeggianti e palette | la scuola ospita i carabinieri per una lezione di legalità

Nella scuola dell’infanzia di Casumaro di Cento, circa 30 bambini tra i 3 e i 6 anni hanno incontrato i carabinieri per una lezione dedicata alla legalità. Durante l’incontro, i militari hanno spiegato ai piccoli l’importanza di rispettare le regole attraverso una dimostrazione con sirene, lampeggianti e palette. I bambini hanno potuto osservare da vicino l’attrezzatura usata dai carabinieri e ascoltare spiegazioni semplici sulla funzione dell’Arma. L’evento si è svolto in un’atmosfera informale e coinvolgente.

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