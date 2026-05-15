Sinner oggi a Roma punta all' ennesimo record

Oggi a Roma, il tennista italiano si presenta in campo determinato con l’obiettivo di stabilire un nuovo record personale. La competizione si svolge sotto l’attenzione di numerosi tifosi e media, con gli occhi puntati sui suoi movimenti e sulle sue strategie. La partita si preannuncia molto attesa, considerando le sue recenti prestazioni e la posizione in classifica. La giornata si svolge tra attese, analisi e l’incertezza di un risultato che potrebbe segnare un nuovo traguardo nella sua carriera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci sono due italiani in semifinale agli Internazionali di tennis Roma per il secondo anno consecutivo. Nel 2025 erano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti; quest'anno, oltre a Sinner, c'è Luciano Darderi. Per Luciano, che oggi alle 15.30 incontra Casper Ruud, si tratta della prima semifinale in un Masters 1000, ma anche Jannik, qui a Roma, potrebbe fare l'ennesimo record: se vincesse oggi (contro Daniil Medvedev) e domenica, si metterebbe in bacheca il primo titolo italiano in carriera e il sesto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi Bercy, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Sinner oggi a Roma punta all'ennesimo record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner nell'hotel da sogno a Roma: le regole per pranzi e cene, quanto costa una suite Sullo stesso argomento Sinner a Roma punta all'ennesimo recordAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Internazionali di Roma 2026, Darderi vola in semifinale. Oggi in campo Sinner contro Rublev: il tabellone completo x.com ATP 1000 Roma QF: Sinner [1] ha battuto Rublev [12], 6-2, 6-4. reddit Sinner-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)Jannik Sinner a caccia della finale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel pe ... adnkronos.com Sinner-Medvedev oggi all’ATP Roma: a che ora vedere la semifinale in TV anche in chiaroJannik Sinner sfida Medvedev nella semifinale degli Internazionali d'Italia L’incontro è in programma oggi e prenderà il via alle ore 19 ... fanpage.it