Il match tra Sinner e Medvedev è stato sospeso e rinviato a causa della pioggia, che ha impedito di proseguire con la partita programmata. La partita era inizialmente prevista nel programma di sabato al Centrale, con inizio previsto non prima delle 15. La sospensione ha comportato uno slittamento dell’orario di gioco e ha influito sulla gestione dei biglietti, che comunque rimangono validi per la nuova data. Non ci sono state variazioni nelle modalità di accesso o nelle informazioni sui biglietti già acquistati.

La partita tra Sinner e Medvedev è stata rinviata a sabato, sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 per l’azzurro. Gli organizzatori sono stati costretti a prendere questa decisione a causa della pioggia persistente sul Foro Italico. Cosa succede con i biglietti? La sessione serale del 15 maggio è considerata terminata, quindi i tagliandi emessi per il match odierno di Jannik non sono più validi: gli spettatori del Centrale non potranno utilizzarli per seguire la prosecuzione dell’incontro. Sinner-Medvedev è stato inserito nel programma di sabato del Centrale, non prima delle ore 15, tra la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison-Skupski (ore 13) e la finale del singolare femminile Gauff-Svitolina (ore 17). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Medvedev sospesa e rinviata per pioggia: ecco come funziona con i biglietti

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