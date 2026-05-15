siamo soli la ue si svegli

A Aquisgrana, durante la cerimonia di consegna del premio Carlo Magno, Mario Draghi non ha tenuto un discorso di ringraziamento o di celebrazione. La scelta di non parlare in quell’occasione ha attirato l’attenzione, considerando il contesto ufficiale dell’evento. La sua presenza ha comunque attirato l’attenzione dei presenti, ma nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata durante la cerimonia. L’evento si svolge in un momento in cui si discute di problemi e sfide europee, ma senza interventi ufficiali del premiato.

Ad Aquisgrana, nel giorno in cui riceve il premio Carlo Magno, Mario Draghi non pronuncia un discorso celebrativo. Consegna all’ Europa – e non è la prima volta – una diagnosi severa e una chiamata alla responsabilità. In un riconoscimento che ha accompagnato la costruzione comunitaria da Churchill a Schuman, da De Gasperi a Wojtyla e Bergoglio, l’ex presidente Bce colloca il suo messaggio nel punto più sensibile del nostro tempo: l’Europa non può più vivere di rendita, né politica né strategica. Il passaggio decisivo riguarda gli Usa. Draghi avvisa che gli europei devono misurarsi con la possibilità che Washington non sia più garante della loro sicurezza alle condizioni date per scontate per decenni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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