I contraccettivi sottocutanei possono favorire il sovrappeso?

Salve dottore, avendo una relazione stabile da tempo sto valutando l’impianto contraccettivo sottocutaneo ma, essendo già in sovrappeso, ho paura che possa peggiorare la situazione. È davvero un effetto collaterale frequente o il rischio è marginale? Buongiorno signora, personalmente non consiglio il contraccettivo al progesterone con impianto sottocutaneo per vari motivi. Solitamente comunque l’impianto non agisce sull’aumento di peso ma al limite, come tutti i farmaci a base di progesterone, può aumentare la ritenzione idrica. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: [email protected] Le informazioni contenute su questo sito non sostituiscono in alcun modo il parere del medico. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Omega-3, svolta choc: possono favorire il cancro se manca questo enzimaRecenti studi mostrano che l’assunzione di Omega-3 potrebbe aumentare il rischio di cancro se si ha una carenza di un particolare enzima.