Sella Chianzutan cercati due escursionisti | trovata la loro Vespa
Due escursionisti scomparsi nella zona di Sella Chianzutan sono stati individuati grazie al ritrovamento della loro Vespa, che era stata abbandonata in un'area impervia. Le forze di soccorso stanno attualmente cercando di stabilire la posizione esatta dei due escursionisti, che si trovano in un percorso tecnico e difficile da raggiungere. Le operazioni di ricerca sono in corso e coinvolgono squadre specializzate che stanno percorrendo sentieri ripidi e insidiosi per intercettarli.
? Domande chiave Dove si trovano esattamente i due escursionisti dopo il ritrovamento della Vespa?. Quali percorsi tecnici stanno percorrendo i soccorritori per intercettarli?. Perché l'elisoccorso non può ancora sorvolare la zona di Sella Chianzutan?. Come influenzerà il meteo le ricerche verso il bivacco Carcadè?.? In Breve Ricerca coinvolge soccorso alpino di Forni Avoltri e Udine.. Squadre pattugliano sentieri 811 e 827 verso monte Piombada.. Elisoccorso regionale in attesa a Tolmezzo per meteo avverso.. Dispersi sono un cittadino tedesco e un cittadino austriaco.. Le ricerche per ritrovare due escursionisti dispersi nell’area montuosa di Sella Chianzutan sono iniziate oggi alle ore 12, nel territorio del comune di Verzegnis. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella ChianzutanRicerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore.
Leggi anche: I due artisti hanno prestato i loro volti e la loro autoironia a una campagna per favorire la connessione tra mici e umani. Chi più di loro può raccontare la frustrazione di sentirsi non amati dal pubblico? Li ha trascurati anche la loro gattina Piggy
Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella ChianzutanRicerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore. L’allarme è scattato dopo il mancato rientro segnalato dal padre di uno dei due. Attivate ... fanpage.it
Verzegnis, senza esito le prime ricerche di due escursionisti a Sella ChianzutanSabato nuovo impulso alle operazioni con elicottero e più personale dopo una giornata di perlustrazioni su più versanti ... rainews.it