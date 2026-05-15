Sella Chianzutan cercati due escursionisti | trovata la loro Vespa

Due escursionisti scomparsi nella zona di Sella Chianzutan sono stati individuati grazie al ritrovamento della loro Vespa, che era stata abbandonata in un'area impervia. Le forze di soccorso stanno attualmente cercando di stabilire la posizione esatta dei due escursionisti, che si trovano in un percorso tecnico e difficile da raggiungere. Le operazioni di ricerca sono in corso e coinvolgono squadre specializzate che stanno percorrendo sentieri ripidi e insidiosi per intercettarli.

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