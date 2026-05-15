Negli ultimi anni, sempre più scrittori decidono di pubblicare i propri libri senza passare per le case editrici tradizionali. Questa tendenza si accompagna a una presenza crescente di piattaforme online, social network e community dedicate, che facilitano il processo di autopubblicazione. La scelta di autori come Gea Petrini testimonia come questa strada possa portare a risultati positivi, grazie a un maggior controllo sulle proprie opere e a una relazione diretta con i lettori.

Poi è vero che a tutti loro è andata (più che) bene, ma ipotizziamo: se a quei tempi ci fosse stata la possibilità dell'autopubblicazione non è che forse, anziché aspettare che i grandi editori si degnassero di considerare la loro opera, avrebbero colto l'occasione di pubblicare il libro da soli? Oggi sono migliaia gli autori che, in Italia, si affidano al cosiddetto self publishing e i vantaggi possono non essere pochi. «Stiamo assistendo a una trasformazione profonda del panorama editoriale, e l'autopubblicazione non è più solo un'alternativa, ma un vero e proprio ecosistema maturo e in crescita, che consente a ogni... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Self publishing, la nuova scelta degli scrittori. Il racconto di Gea Petrini: «Ho pubblicato i miei libri da sola ed è stato un successo»

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Il #romantasy è la nuova ossessione dei lettori moderni

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