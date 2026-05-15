Negli ultimi sei anni, l’Inter ha mantenuto una posizione di rilievo nel calcio italiano, con investimenti complessivi inferiori rispetto a quelli di alcune grandi squadre europee, come il Liverpool. Durante questo periodo, la società ha registrato entrate e uscite di capitale che riflettono un approccio più contenuto rispetto a quello adottato da altri club di livello internazionale. Le strategie di gestione finanziaria adottate hanno permesso alla squadra di ottenere risultati sportivi senza dover aumentare significativamente le spese di mercato rispetto a singoli anni di altre società.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi sei anni, l’Inter Milan ha tracciato un percorso straordinario nel calcio italiano e europeo, consolidando la sua posizione di leadership. Sotto la direzione di Beppe Marotta, l’Inter ha saputo costruire una squadra competitiva, capace di sfidare i più blasonati club europei come il Liverpool, famoso per i suoi ingenti investimenti. L’approccio di Marotta nella gestione del club si è rivelato vincente. In un periodo di sei anni, l’Inter ha speso una cifra nettamente inferiore rispetto ai costi annuali del Liverpool. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sei anni di dominio dell’Inter: meno spese rispetto a un anno del Liverpool

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