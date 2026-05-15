Secondo voi gli affari di cuore di Macron incideranno sul suo futuro politico?
Recentemente si è parlato di possibili ripercussioni sulla carriera politica del presidente francese legate alla sua vita sentimentale. Un sondaggio online ha mostrato che il 55% delle persone intervistate pensa che le questioni private del leader potrebbero influenzare il suo percorso politico, mentre il restante 45% ritiene che tali questioni non abbiano impatto. La discussione si concentra su come le vicende personali possano o meno incidere sull'immagine pubblica e sulla stabilità del suo mandato.
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