Lazio dubbi sul riscatto di Maldini | ecco le ultimissime valutazioni sul suo futuro! Scenario aperto

La Lazio sta valutando il riscatto di Daniele Maldini, con le decisioni sul suo futuro ancora in fase di definizione. Da Formello trapelano indiscrezioni riguardo agli scenari possibili, mentre la squadra si avvicina a un momento cruciale della stagione. Le prestazioni della squadra sono state alternate e l’attenzione si concentra su come procedere con il talento in questione.

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