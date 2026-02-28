Sal Da… Vinci e quel sentore di Geolier bis | Se sei napoletano puoi vincere Sanremo?

Sal Da Vinci si confronta con il dibattito sul possibile successo di artisti napoletani a Sanremo, facendo riferimento a un parallelo con Geolier. Nel corso di un suo intervento, ha sollevato il tema del pregiudizio che, secondo alcuni, potrebbe influenzare le chance di vittoria per chi proviene dalla città partenopea. La discussione si concentra sulle percezioni legate alle origini degli artisti e alle aspettative del pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un fantasma che torna ad aggirarsi sul Festival di Sanremo. È quello del “pregiudizio” verso gli artisti napoletani. E questa volta a finire al centro del dibattito è Sal Da Vinci. Sui social, nei gruppi di fan e tra gli addetti ai lavori, la domanda rimbalza sempre più forte: un artista partenopeo può davvero vincere Sanremo oppure no? Il precedente di Geolier è ancora fresco e brucia. A dirla tutta, precedenti più lontani narrano di successi partenopei con Massimo Ranieri, Peppino Di Capri fino al trionfo ‘young’ dello scorso anno da parte di Settembre. C’è un recente precedente tra i big che fa discutere. Nel 2024 Geolier dominò il televoto, conquistò milioni di spettatori e fu tra i più ascoltati in streaming. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Geolier - piazza del Plebiscito - Napoli

